Maneskin positivi al Covid | il messaggio | “È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro”

(Di lunedì 16 novembre 2020)al-19: due dei quattro componenti del gruppo guidato da Damiano David hanno comunicato di essere risultatial Coronavirus. Uno dei due ragazziè proprio il frontman Damiano. L’altro positivo è la bassista Victoria. A comunicarlo sono stati gli stessicon un post sui social, nelle scorse ore. I ragazzi hanno spiegato di essersi sottoposti ai test e ne condividono i risultati. “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati”, scrivono isui social. Immediatamente tranquillizzano i fan: stanno tutti bene, tutti in isolamento. La decisione di condividere questa notizia con i fan nasce dalla volontà di porre ...

IlContiAndrea : Damiano e Victoria dei #Maneskin positivi al #Covid_19: “Basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile… - Pino__Merola : Maneskin, Damiano e Victoria sono positivi al coronavirus - zazoomblog : Covid-19 due componenti dei Maneskin sono risultati positivi - #Covid-19 #componenti #Maneskin - sportli26181512 : Maneskin, Damiano e Victoria positivi al Covid: 'Siamo in isolamento': I due membri della band romana sono risultat… - rep_roma : Victoria e Damiano dei Maneskin positivi al Covid: 'Rimanete distanziati e usate le mascherine' [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin positivi

L’attore sarà ospite d’onore del programma di Rai3 Questa sera Carlo Verdone sarà l’ospite d’onore a “Che tempo che fa“. Sono tanti i motivi per celebrare l’attore e regista che giorno 17 novembre co ...Il cantante Damiano e la bassista Victoria, 2 dei 4 componenti dei Måneskin, sono positivi al Covid-19. La band di Vent'anni ha dichiarato: “ Stiamo bene e in isolamento. Restate distanziati e usate l ...