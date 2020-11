Litiga con la compagna e minaccia di far esplodere il palazzo: arrestato (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Dopo aver Litigato con la sua compagna ha minacciato di far esplodere il palazzo con delle bombole a gas. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Santo Russo, 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo aver Litigato con la sua compagna che era andata via di casa, aveva minacciato di fare esplodere il palazzo dove abita con delle bombole di gas. Il 48enne, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di alcol, all’arrivo dei carabinieri li ha prima minacciati e poi li ha aggrediti. Ha spintonato i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Dopo averto con la suahato di farilcon delle bombole a gas. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hannoper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Santo Russo, 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo averto con la suache era andata via di casa, avevato di fareildove abita con delle bombole di gas. Il 48enne, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di alcol, all’arrivo dei carabinieri li ha primati e poi li ha aggrediti. Ha spintonato i ...

