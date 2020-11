Irlanda | Doherty e McClean positivi

(Di lunedì 16 novembre 2020) Una grana in più per la Nazionale irlandese e i rispettivi club. Il difensore del Tottenham Matte l’esterno dello Stoke Jamessono risultatial coronavirus all’ultimo ciclo di tamponi e sono stati isolati dal resto della squadra rientrata a Dublino da Cardiff. Anche il centrocampista Alan Browne era risultato positivo dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inghilterra, giovedì. SportFace.

La partita Galles - Irlanda del 15 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match amichevole, calcio d'inizio alle ore 18 ...