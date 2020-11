Grande Fratello VIP 5, Elisabetta Gregoraci: “Io e Flavio Briatore? Non credo torneremo insieme” (video) (Di martedì 17 novembre 2020) La confessione bomba di Elisabetta Gregoraci lasciata a Giulia Salemi e Francesco Oppini ha lasciato tutti a bocca aperta. Ieri pomeriggio durante una conversazione in giardino la showgirl ha dichiarato che il suo ex marito Flavio Briatore – nel periodo post lockdown di marzo/aprile – le ha chiesto di sposarlo nuovamente a tre anni esatti dalla separazione: “Eravamo a casa sua e mi ha chiesto queste cose” dice in confessionale. Mi ha detto che secondo lui dovremo tornare insieme e che avremo dovuto riprovarci. Lui è un uomo tutto d’un pezzo. Io lo sogno quando sono qua. Elisabetta Gregoraci commenta che l’affetto con Briatore è rimasto immutato, il suo desiderio di riunire la famiglia al momento però non sembra ... Leggi su gossipblog (Di martedì 17 novembre 2020) La confessione bomba dilasciata a Giulia Salemi e Francesco Oppini ha lasciato tutti a bocca aperta. Ieri pomeriggio durante una conversazione in giardino la showgirl ha dichiarato che il suo ex marito– nel periodo post lockdown di marzo/aprile – le ha chiesto di sposarlo nuovamente a tre anni esatti dalla separazione: “Eravamo a casa sua e mi ha chiesto queste cose” dice in confessionale. Mi ha detto che secondo lui dovremo tornare insieme e che avremo dovuto riprovarci. Lui è un uomo tutto d’un pezzo. Io lo sogno quando sono qua.commenta che l’affetto conè rimasto immutato, il suo desiderio di riunire la famiglia al momento però non sembra ...

