Gli errori da non fare quando ci si veste in inverno

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’non è una stagione facile. E non solo per il rigore climatico, ma anche per lo stile. Nei mesi invernali è più facile incappare in rovinosi scivoloni, in primis perché bisogna mettersi addosso parecchia roba, mentre l’essenzialità tipica dei look primaverili ed estivi gioca a nostro favore. Niente panico, di seguito qualche piccolo suggerimento con glida evitare. Non investire in un buon cappotto Uomo con il cappottoScegliere un buon cappotto è fondamentale per affrontare uncon stile.Getty ImagesLo strato esteriore è quello fondamentale inperché è la prima barriera contro il freddo. Stiamo parlando del cappotto, il capo chiave della stagione sotto zero. Un errore comune è quello di collezionare tanti ...