Covid-19 e Aspettative sul Natale | Miozzo | Bisogna Essere Realisti | Pensiamo Piuttosto All’Istruzione

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il coordinatore del Cts, Agostino, commenta ledi riapertura per il periodo Natalizio e invita ad. “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti” dichiara nel corso di un’intervista al “Corriere della Sera”. “Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle, saremmo di …

Doveva essere un esperimento, il suo primo concerto trasmesso solo su un social network, un modo per arrivare al pubblico nonostante i divieti anti-Covid. E alla fine il live che Gianni ...Ricoveri e decessi per il covid aumenteranno per qualche giorno, poi si vedranno gli effetti delle misure legate al Dpcm. E' la previsione del direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della san ...