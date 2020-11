Caos tamponi Lazio | la Procura Federale vuole interrogare i giocatori

(Di lunedì 16 novembre 2020) La, dopo Lotito e Pulcini, sta preparando le convocazioni deiper far luce sul. I dettagli Questa settimana potrebbe essere una settimana molto importante relativamente alle indagine che lasta conducendo nei confronti del casoin cui è coinvolta la. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’inchiesta rischia di prolungarsi per tutto il mese di novembre. Se arrivasse il deferimento, questo potrebbe arrivare addirittura a metà dicembre. Lotito è stato interrogato a Formello e nei prossimi giorni laascolterà alcunibiancocelesti, tra ...

OBeneduci : Umbria – 10 positivi nel carcere di Capanne a Perugia. Terni: caos tamponi - gazzettaGranata : Ancora caos tamponi: si attendono FIGC e CTS su Gagliardini #TorinoFC #FVCG #SFT - romanewseu : Caos tamponi, continuano le indagini sulla #Lazio #ASRoma - cinquewit : CinqueW News: Scuola in sicurezza solo un'utopia, tamponi e caos... - sardanews : Monastir, caos al centro migranti: “Scontri violenti e risse, da 15 giorni niente tamponi ai nuovi sbarcati” -

Ultime Notizie dalla rete : Caos tamponi

La Gazzetta dello Sport

La notte di violenza nella struttura, ci sono danni e feriti: "Un gruppo di migranti ha utilizzato i tubi dei letti come spranghe. Sono più di 200, non si può andare avanti così" ...LAZIO TAMPONI INDAGINE – Continua il caso tamponi della Lazio. La Procura sta indagando per capire se c’è stata o meno una corretta attuazione del protocollo anti-Covid. Le indagini Come scrive il Cor ...