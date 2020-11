Calciomercato Juve | Calhanoglu pista calda | le ultime in vista di gennaio

(Di lunedì 16 novembre 2020)per il centrocam. Gli aggiornamenti relativi al giocatore del Milan, seguito dal club bianconero L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto rimbalzare ancora il nome di Hakanin ottica. Laper i bianconeri si starebbe sndo, con Paratici che potrebbe affondare nei prossimi mesi. Il rinnovo con il Milan, intanto, tarda ad arrivare, con le richieste da 7 milioni di euro del turco per prolungare che al momento non vengono soddisfatte dai rossoneri. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, ecco che l’ex Leverkusen potrebbe trovare un accordo con un nuovo club già aper la prossima stagione. Leggi su ...

TORINO - Non solo Ryan Gravenberch dell’Ajax. Occhi aperti anche sui talenti italiani: due su tutti nel caso della Juventus, ma la lista è lunga e soprattutto non definitiva. Si tratta del 18enne Nico ...Dal Vicenza alla Juventus, se sono arrivato in alto lo devo al carattere ... L’ormai ex centrocampista, dopo l’esperienza all’Ascoli ha preso la decisione di fermarsi col calcio giocato: “Per adesso ...