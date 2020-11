Ballando con le Stelle, Massimo Boldi fa una battuta giudicata volgare su Paolo Conticini e Vera Kinnunen. Poi le scuse (Di lunedì 16 novembre 2020) Massimo Boldi fa una battuta volgare su Paolo Conticini e Vera Kinnunen. Poi le scuse. Paolo Conticini è uno dei protagonisti indiscussi del dance-show condotto da Milly Carlucci e si è guadagnato la ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020)fa unasu. Poi leè uno dei protagonisti indiscussi del dance-show condotto da Milly Carlucci e si è guadagnato la ...

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @Ale_Mussolini_ e @MaykelFonts76 vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - APmagazineit : Solare e rassicurante, ha conquistato il pubblico di #BallandoconleStelle con la simpatia e quel meraviglioso accen… - Carl074 : @stanzaselvaggia ti stai lamentando dei prezzi di un attivita' privata?..tu pensa che dovremmo dire sul canone Rai.… -