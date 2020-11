Approvata dal Consiglio dei ministri la legge di bilancio 2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Arriva l’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio dei ministri. La manovra potrà approdare alle Camere. Tra le misure significative, gli stanziamenti per il piano vaccino anti-Covid. Le misure previste dalla nuova legge di bilancio 2021 sono tante, dal sisma ai vaccini, fino ad arrivare alla possibilità per l’Inps di assumere 189 medici “per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Arriva l’approvazione delladida parte deldei. La manovra potrà approdare alle Camere. Tra le misure significative, gli stanziamenti per il piano vaccino anti-Covid. Le misure previste dalla nuovadisono tante, dal sisma ai vaccini, fino ad arrivare alla possibilità per l’Inps di assumere 189 medici “per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

