LIVE Nadal-Rublev 6-3, ATP Finals 2020 in DIRETTA: il numero 2 del mondo vince il primo set (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET Nadal: non ha praticamente mai tremato l’iberico in questi primi 37 minuti di ATP Finals. 40-0 TRE SET POINT Nadal: seconda alla Nadal, centrale ma a rientrare, Rublev non riesce a gestire risposta e successive conseguenze. 30-0 Gran controbalzo di dritto di Nadal a neutralizzare in lungolinea la gran risposta di Rublev. 15-0 Prima vincente di Nadal. 5-3 Nadal, seconda vincente di Rublev che però ora dovrà trovare un break per restare nel set. 40-0 Altro servizio e dritto di Rublev. 30-0 Servizio e dritto di Rublev. 15-0 primo ace di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 SET: non ha praticamente mai tremato l’iberico in questi primi 37 minuti di ATP. 40-0 TRE SET POINT: seconda alla, centrale ma a rientrare,non riesce a gestire risposta e successive conseguenze. 30-0 Gran controbalzo di dritto dia neutralizzare in lungolinea la gran risposta di. 15-0 Primante di. 5-3, secondante diche però ora dovrà trovare un break per restare nel set. 40-0 Altro servizio e dritto di. 30-0 Servizio e dritto di. 15-0ace di ...

