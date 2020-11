Il Silenzio dell’Acqua 2 ha una data, e la fiction Mediaset torna in tv dopo quasi un anno (Video) (Di domenica 15 novembre 2020) Vedere in onda il promo de Il Silenzio dell’Acqua 2 (lo trovate in basso) ha un duplice valore: perché se da una parte iniziamo a scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione del crime drama con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (come ad esempio la data di messa in onda, ovvero dal 27 novembre 2020), dall’altra possiamo finalmente dire che la fiction Mediaset è tornata. Mediaset, un anno senza fiction Ebbene sì: dall’ultima fiction trasmessa da Canale 5 è quasi passato un anno. Era il 17 dicembre 2019 quando, seppur in seconda serata, la rete proponeva al suo pubblico il finale di Oltre la soglia, il medical drama con Gabriella Pession e ... Leggi su tvblog (Di domenica 15 novembre 2020) Vedere in onda il promo de Ildell’Acqua 2 (lo trovate in basso) ha un duplice valore: perché se da una parte iniziamo a scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione del crime drama con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (come ad esempio ladi messa in onda, ovvero dal 27 novembre 2020), dall’altra possiamo finalmente dire che lata., unsenzaEbbene sì: dall’ultimatrasmessa da Canale 5 èpassato un. Era il 17 dicembre 2019 quando, seppur in seconda serata, la rete proponeva al suo pubblico il finale di Oltre la soglia, il medical drama con Gabriella Pession e ...

