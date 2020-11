Il direttore di Radio Maria: “Il Covid è un progetto del demonio per realizzare un golpe sanitario” (Di domenica 15 novembre 2020) “Questa epidemia è un progetto che io ho sempre attribuito al demonio che agisce attraverso menti criminali che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario”. Queste le parole del direttore di Radio Maria, don Livio Fanzaga, nel corso di una trasmissione andata in onda lo scorso 11 novembre. “Io non escludo, anzi ho insistito sul fatto che la Cina abbia testato un’arma tecnobiologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra – ha detto -. È un ipotesi: un’arma sfuggita, magari, come diversi articoli e interviste ritengono possibile”. Poi ancora: “Questa epidemia è un ... Leggi su tpi (Di domenica 15 novembre 2020) “Questa epidemia è unche io ho sempre attribuito alche agisce attraverso menti criminali che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario”. Queste le parole deldi, don Livio Fanzaga, nel corso di una trasmissione andata in onda lo scorso 11 novembre. “Io non escludo, anzi ho insistito sul fatto che la Cina abbia testato un’arma tecnobiologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra – ha detto -. È un ipotesi: un’arma sfuggita, magari, come diversi articoli e interviste ritengono possibile”. Poi ancora: “Questa epidemia è un ...

