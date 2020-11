Dodi Battaglia | chi è | anni | carriera | vita privata | figli | Stefano D’Orazio | i Pooh

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 novembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Live-Non è la D’Urso. Ospite in studio, il cantante che ricorderà l’amico e il batterista deiD’Orazio, scomparso la settimana scorsa a causa del Covid-19. Conper omaggiareci sarà anche Riccardo Fogli.: chi è,, all’anagrafe Donato, è nato a Bologna il 1°giugno del 195 nel quartiere Mazzini, in una famiglia di musicisti. E’ chitarrista e cantante deidal 1968, è ...