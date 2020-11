Covid: 11 fermati per protesta non autorizzata a Roma (Di domenica 15 novembre 2020) Sono 11 i fermati dalla Digos per la protesta non autorizzata a piazza Venezia, al centro di Roma, contro le misure anti-Covid. Verranno denunciati per resistenza e manifestazione non preavvisata. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, i fermati non sono legati a gruppi particolari. Il raduno di negazionisti del Covid è partito da un tam tam sui social. “Tutti uniti al grido Italia libera” avevano scritto gli organizzatori lanciando l’iniziativa.Negazionisti a Torino portati in questuraA Torino due persone sono state portate in questura dopo essere andate a una manifestazione, organizzata da un cartello di partite Iva in piazza Castello, senza indossare la mascherina: il provvedimento è stato preso al rifiuto di mostrare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 15 novembre 2020) Sono 11 idalla Digos per lanona piazza Venezia, al centro di, contro le misure anti-. Verranno denunciati per resistenza e manifestazione non preavvisata. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, inon sono legati a gruppi particolari. Il raduno di negazionisti delè partito da un tam tam sui social. “Tutti uniti al grido Italia libera” avevano scritto gli organizzatori lanciando l’iniziativa.Negazionisti a Torino portati in questuraA Torino due persone sono state portate in questura dopo essere andate a una manifestazione, organizzata da un cartello di partite Iva in piazza Castello, senza indossare la mascherina: il provvedimento è stato preso al rifiuto di mostrare ...

