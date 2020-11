Contributi a fondo perduto 2020 ampliati | tutti i codici Ateco che li riceveranno

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 13 novembre 2020) Estesi i. Il decreto Ristori bis (D.L. 149/) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre: approvato pochi giorni dopo l’emanazione del primo Decreto Ristori (D.L. n. 137/), si è reso necessario per introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle ultime misure restrittive, adottate con i Dpcm 24 ottobre, ed in particolare del 3 novembre, a tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare l’ultimo Dpcm ha individuato tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del ...