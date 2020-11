Roma, sorpresi a spacciare in strada cristalli di shaboo: in manette 2 filippini (Di martedì 3 novembre 2020) Si erano appostati in via San Vincenzo dé Paoli, all’angolo con Circonvallazione Gianicolense, certi che i loro “traffici” potessero passare inosservati, ma il loro strano atteggiamento è stato notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. I fatti I due, entrambi cittadini filippini di 36 anni e incensurati, hanno incontrato fugacemente un connazionale di 40 anni al quale hanno consegnato due bustine trasparenti, corrisposte con del denaro. A scambio avvenuto, i Carabinieri sono intervenuti, recuperando le bustine in cellophane – risultate contenere cristalli di shaboo per 0,2 gr. – e bloccando i tre protagonisti: nelle tasche dei due 36enni, i militari hanno trovato altre 7 confezioni contenenti la stessa metanfetamina, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 novembre 2020) Si erano appostati in via San Vincenzo dé Paoli, all’angolo con Circonvallazione Gianicolense, certi che i loro “traffici” potessero passare inosservati, ma il loro strano atteggiamento è stato notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro. I fatti I due, entrambi cittadinidi 36 anni e incensurati, hanno incontrato fugacemente un connazionale di 40 anni al quale hanno consegnato due bustine trasparenti, corrisposte con del denaro. A scambio avvenuto, i Carabinieri sono intervenuti, recuperando le bustine in cellophane – risultate contenerediper 0,2 gr. – e bloccando i tre protagonisti: nelle tasche dei due 36enni, i militari hanno trovato altre 7 confezioni contenenti la stessa metanfetamina, per ...

ROMA - [...] C’è una chiave psicologica dentro gli abbracci ... Inzaghi e i suoi giocatori avevano toccato il punto più basso dell’attuale gestione. Simone si era sorpreso dell’atteggiamento, della ...

Le installazioni di Sultan bin Fahad alla Fondazione Fendi di Roma

La Rhinoceros Gallery ? Fondazione Alda Fendi-Esperimenti ospita le opere installative di Sultan bin Fahad. Fra rimandi alla tradizione religiosa e linguaggi visivi contemporanei. “ Sono trascorsi qua ...

