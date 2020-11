OSAI si prepara al debutto su AIM Collocamento record da 7 | 75 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) –Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, sia debuttare oggi su AIM Italia, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammissione venerdì scorso da Borsa Italiana per le azioni ordinarie e per i “WarrantA.S. S.P.A. 2020-2025″. L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito dell’offerta di complessive 4,5 milioni di azioni, di cui 4 milioni di nuova emissione e 500mila poste in vendita dagli azionisti, cui si aggiungono 666mila azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’Offerta, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa dall’azionista di maggioranza Mirella Ferrero a BPERBanca, ...