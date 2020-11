La Spezia. Piste ciclabili: interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza (Di martedì 3 novembre 2020) La Giunta Peracchini su proposta dell’assessore alla mobilità Kristopher Casati ha approvato il progetto di fattibilità relativo alle Piste ciclabili in centro città che prevede la realizzazione di porzioni di Piste ciclabili mediante ridisegno degli spazi stradali, posa di segnaletica verticale ed orizzontale ed interventi sugli attraversamenti pedonali. Gli interventi interesseranno le Piste ciclabili della zona centrale cittadina per circa 10 km e, nello specifico, riguarderanno lavori edili, la predisposizione di cordoli di delimitazione delle ciclabili, la realizzazione di tre impianti semaforici ciclabili, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e l’esecuzione di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 novembre 2020) La Giunta Peracchini su proposta dell’assessore alla mobilità Kristopher Casati ha approvato il progetto di fattibilità relativo allein centro città che prevede la realizzazione di porzioni dimediante ridisegno degli spazi stradali, posa di segnaletica verticale ed orizzontale edsugli attraversamenti pedonali. Gliinteresseranno ledella zona centrale cittadina per circa 10 km e, nello specifico, riguarderanno lavori edili, la predisposizione di cordoli di delimitazione delle, la realizzazione di tre impianti semaforici, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e l’esecuzione di ...

