Johnny Depp perde contro The Sun: il giornale non ha diffamato l'attore (Di martedì 3 novembre 2020) Johnny Depp ha perso la causa per diffamazione contro The Sun. Un tribunale inglese ha definito "sostanzialmente vere" le accuse del giornale, di fatto riconoscendo l'attore colpevole di avere aggredito Amber Heard. Leggi su nospoiler (Di martedì 3 novembre 2020)ha perso la causa per diffamazioneThe Sun. Un tribunale inglese ha definito "sostanzialmente vere" le accuse del, di fatto riconoscendo l'colpevole di avere aggredito Amber Heard.

repubblica : Johnny Depp perde la causa contro il Sun che lo aveva definito 'picchiatore di donne' [dal nostro corrispondente An… - WeCinema : #JohnnyDepp nei panni di Gomez Addams???Secondo i rumors, Tim Burton potrebbe essere il produttore e regista di una… - lilaacskyy : RT @alelovesteve_: novembre è iniziato da due giorni e abbiamo avuto già la morte di gigi proietti e johnny depp che ha perso la causa, io… - gallavichexile : la giustizia non esiste e quello che ha passato johnny depp è stato un inferno e mi dispiace non abbia vinto la cau… - xbabyLou : RT @IR0NLANG: Johnny Depp ha perso la causa contro il the sun. non so neanche cosa dire, spero davvero che un giorno possa ottenere la gius… -