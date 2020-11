Guenda Goria: “Gregoraci non umana”. Elia attacca, Elisabetta piange (Di martedì 3 novembre 2020) Guenda Goria contro la Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020: “Manca di umanità, spettinati l’anima”. Elisabetta piange in diretta. Guenda Goria, colei che è stata definita la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020, nello studio del reality, insieme ad Alfonso Signorini, rilegge alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi in un’intervista che sarà pubblicata dal … L'articolo Guenda Goria: “Gregoraci non umana”. Elia attacca, Elisabetta piange è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 novembre 2020)contro la Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020: “Manca di umanità, spettinati l’anima”.in diretta., colei che è stata definita la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020, nello studio del reality, insieme ad Alfonso Signorini, rilegge alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi in un’intervista che sarà pubblicata dal … L'articolo: “Gregoraci non umana”.è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP Guenda Goria eliminata, i dubbi degli utenti e dei coinquilini sul televoto - Katiuskapiruzza : conduzione: Ilary Blasi opinionisti: Tommaso Zorzi, Antonella Elia, Guenda Goria, Franceska con la k #gfvip - SerenaRossi222 : RT @agente_perry101: 'Dovresti spettinarti , ma non i capelli, l'anima. E ricordati che anche nel cadere, nel mostrarci imperfette, siamo b… - ___coldplayer : @Rosanna32032180 @Viperissima_ Ah beh perchè Guenda Goria ha dato un grande contributo dormendo 12h al giorno e rel… - Silvia70147040 : @GF_diretta Elisabetta sei una persona splendida non versare lacrime per persone come Antonella Elia e Guenda Goria... -