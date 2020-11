Gerd Muller "sta riposando in attesa della fine" (Di martedì 3 novembre 2020) Il leggendario attaccante tedesco Gerd Müller, affetto dal morbo di Alzheimer, sta “riposando in attesa della fine”, come ha confermato la moglie Uschi Müller al quotidiano “Bild” alla vigilia del suo 75esimo compleanno. Il capocannoniere della Bundesliga è in una casa di cura e viene visitato quotidianamente dalla moglie, che ha detto che proverà a parlargli “con parole lente e chiare” e guarderà la televisione con lui nel giorno del suo compleanno, come ogni altro giorno.″È stato sempre un combattente, sempre coraggioso, per tutta la vita.E anche ora lo è. Gerd sta riposando in attesa della sua fine. È calmo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) Il leggendario attaccante tedescoMüller, affetto dal morbo di Alzheimer, sta “in”, come ha confermato la moglie Uschi Müller al quotidiano “Bild” alla vigilia del suo 75esimo compleanno. Il capocannoniereBundesliga è in una casa di cura e viene visitato quotidianamente dalla moglie, che ha detto che proverà a parlargli “con parole lente e chiare” e guarderà la televisione con lui nel giorno del suo compleanno, come ogni altro giorno.″È stato sempre un combattente, sempre coraggioso, per tutta la vita.E anche ora lo è.stainsua. È calmo ...

