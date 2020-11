Francesco Oppini non è stato squalificato e Salvo Veneziano sbotta: “Signorini sei una capra” (Di martedì 3 novembre 2020) Francesco Oppini ha rischiato di essere squalificato dal Grande Fratello Vip per delle frasi pronunciate su Dayane Mello e Flavia Vento nel corso della settimana. Sulla prima ha detto che a Verona “la violenterebbero” e sulla seconda che “rischi di ammazzare di botte perché a certi uomini fa venire voglia di alzare le mani”. Frasi simili in passato, sempre al Grande Fratello Vip, avevano portato alla squalifica immediata ma che quest’anno sono state fatte passare con una tirata d’orecchie. “Avremmo potuto squalificarti, Francesco” – fa sentire Alfonso Signorini – “Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande ... Leggi su biccy (Di martedì 3 novembre 2020)ha rischiato di esseredal Grande Fratello Vip per delle frasi pronunciate su Dayane Mello e Flavia Vento nel corso della settimana. Sulla prima ha detto che a Verona “la violenterebbero” e sulla seconda che “rischi di ammazzare di botte perché a certi uomini fa venire voglia di alzare le mani”. Frasi simili in passato, sempre al Grande Fratello Vip, avevano portato alla squalifica immediata ma che quest’anno sono state fatte passare con una tirata d’orecchie. “Avremmo potuto squalificarti,” – fa sentire Alfonso Signorini – “Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande ...

