A che ora il nuovo DPCM in arrivo oggi 3 novembre, applicazione immediata? (Di martedì 3 novembre 2020) C'è grande attesa per il nuovo DPCM per le misure più restrittive contro la perdurante epidemia Covid-19. A che ora oggi 3 novembre sarà disponibile il testo con le ultime limitazioni (anche territoriali) per cercare di frenare i contagi oramai troppo elevati nel nostro paese? Le informazioni a nostra disposizione sono abbastanza certe, grazie pure alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate ieri 2 novembre. Il nuovo DPCM, in larga parte, già è noto. Non se ne conoscono esattamente i dettagli ma proprio ieri il premier Conte, nel riferire alla Camera e al Senato sulla situazione dell'epidemia, ha lasciato più che intendere come si procederà con l'attivare misure ...

