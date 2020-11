Verona-Benevento, Barak show: che gol con l’esterno (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Pareggia Lapadula ma risponde, ancora una volta, Antonin Barak. Dopo l’1-1 del Benevento, l’Hellas Verona torna immediatamente avanti grazie alla seconda rete dell’incontro di Barak. Una doppietta d’autore festeggiata con un gran gol con l’esterno del piede sinistro: palla sotto l’incrocio dei pali dove non può far nulla Montipò. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Pareggia Lapadula ma risponde, ancora una volta, Antonin. Dopo l’1-1 del, l’Hellastorna immediatamente avanti grazie alla seconda rete dell’incontro di. Una doppietta d’autore festeggiata con un gran gol con l’esterno del piede sinistro: palla sotto l’incrocio dei pali dove non può far nulla Montipò.

gabrielemonaco0 : Ma chi è il cialtrone che arbitra Verona Benevento - zazoomblog : Verona-Benevento: Lapadula gol col destro assist perfetto di Caprari (VIDEO) - #Verona-Benevento: #Lapadula… - AlanBisio : RT @Sara_Pad: sto guardando Verona-Benevento sperando che Glik venga ammonito per pareggiare al Fantacalcio. Forse momento più basso in 2… - MilinkovicSnida : I lunedì sera a commentare Hellas Verona-Benevento nel gruppo del Fantacalcio quasi meglio di quelli con Montalbano - sportface2016 : VIDEO #VeronaBenevento | Che gol di #Barak, doppietta per lui -