Un “camerata” in smoking: quando James Bond era tabù per l’intellighenzia di sinistra (Di lunedì 2 novembre 2020) Ora che Sean Connery non c’è più e con lui viene esaltato, nelle celebrazioni d’occasione, il suo James Bond, il migliore 007 della saga, vale la pena ricordare quando il personaggio, creato nel 1953 da Ian Fleming, era nel mirino dell’occhiuta intellighenzia di sinistra. Un po’ come accade oggi, per le icone, da abbattere, della cultura occidentale (da Cristoforo Colombo a Baden Powell, il fondatore degli scouts) negli Anni Sessanta l’agente “con licenza d’uccidere” dovette subire una vera e propria campagna di stampa. L’accusa ever green ? Di essere naturalmente un … fascista, incarnazione volgare del superuomo. Cosa scriveva la sinistra su James Bond “Che cosa è 007 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Ora che Sean Connery non c’è più e con lui viene esaltato, nelle celebrazioni d’occasione, il suo, il migliore 007 della saga, vale la pena ricordareil personaggio, creato nel 1953 da Ian Fleming, era nel mirino dell’occhiuta intellighenzia di. Un po’ come accade oggi, per le icone, da abbattere, della cultura occidentale (da Cristoforo Colombo a Baden Powell, il fondatore degli scouts) negli Anni Sessanta l’agente “con licenza d’uccidere” dovette subire una vera e propria campagna di stampa. L’accusa ever green ? Di essere naturalmente un … fascista, incarnazione volgare del superuomo. Cosa scriveva lasu“Che cosa è 007 ...

SecolodItalia1 : Un “camerata” in smoking: quando James Bond era tabù per l’intellighenzia di sinistra - Gandalf1948 : Sean Connery, camerata in smoking tabù per la sinistra benpensante - -