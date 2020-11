Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 18:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus nel primo piano in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni Secondo l’ultimo punteggio In totale sono stati segnalati almeno un milione duecentomila 42 decessi su 46 milioni 500 150 2818 quasi 11 su 5 si è verificato negli Stati Uniti che con 230996 morti è il paese con il maggior numero di vittime secondo il Brasile l’India il Messico e il Regno Unito sisma in Turchia estratta viva dalle macerie dopo quasi 65 ore una bimba turca di 3 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio Ma si aggrava il bilancio del terremoto di venerdì scorso nel Mar Egeo accettate nella provincia di Smirne sono 83 mentre i feriti 962 per questi 219 sono in ospedale in gravissime condizioni proseguono le attività di ricerca e soccorso58 i palazzi a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus nel primo piano in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni Secondo l’ultimo punteggio In totale sono stati segnalati almeno un milione duecentomila 42 decessi su 46 milioni 500 150 2818 quasi 11 su 5 si è verificato negli Stati Uniti che con 230996 morti è il paese con il maggior numero di vittime secondo il Brasile l’India il Messico e il Regno Unito sisma in Turchia estratta viva dalle macerie dopo quasi 65 ore una bimba turca di 3 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio Ma si aggrava il bilancio del terremoto di venerdì scorso nel Mar Egeo accettate nella provincia di Smirne sono 83 mentre i feriti 962 per questi 219 sono in ospedale in gravissime condizioni proseguono le attività di ricerca e soccorso58 i palazzi a ...

