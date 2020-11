Traffico Roma del 02-11-2020 ore 19:30 (Di lunedì 2 novembre 2020) Luceverde Roma Buonasera ben trovati a questo aggiornamento a causa di un incidente e code sulla tratto Urbano dell’a24 in direzione del raccordo da via Fiorentini a via di Tor Cervara incidente e code sulla Pontina verso Roma disagi nei pressi del raccordo Stanno terminando i disagi sulla Cassia bis prima della zona Le Rughe a causa di un veicolo in panne rallentamenti Sutri e Bracciano altri disagi li abbiamo sulla Cassia e sulla Prenestina andando fuori Roma qui la causa è il Traffico intenso trasporto pubblico rallentati i treni della linea Roma Grosseto Pisa treni in ritardi maggiori i tempi di percorrenza per dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Simone Cerchiara è tutto un servizio a cura della e della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) LuceverdeBuonasera ben trovati a questo aggiornamento a causa di un incidente e code sulla tratto Urbano dell’a24 in direzione del raccordo da via Fiorentini a via di Tor Cervara incidente e code sulla Pontina versodisagi nei pressi del raccordo Stanno terminando i disagi sulla Cassia bis prima della zona Le Rughe a causa di un veicolo in panne rallentamenti Sutri e Bracciano altri disagi li abbiamo sulla Cassia e sulla Prenestina andando fuoriqui la causa è ilintenso trasporto pubblico rallentati i treni della lineaGrosseto Pisa treni in ritardi maggiori i tempi di percorrenza per dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara è tutto un servizio a cura della e della ...

L'AQUILA La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 di domani, 3 novembre, fino al 9 novembre compreso, sarà disposta l'interdizione al traffico del ...

Roma Aurelia: morta persona investita da treno, ritardi sulla Fl5

Una persona è morta alla stazione di Roma Aurelia: per cause in corso di accertamento è stata investita da un treno. L’episodio è avvenuto lunedì 2 novembre. La vittima, al momento in cui scriviamo, n ...

L'AQUILA La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 di domani, 3 novembre, fino al 9 novembre compreso, sarà disposta l'interdizione al traffico del ...

Una persona è morta alla stazione di Roma Aurelia: per cause in corso di accertamento è stata investita da un treno. L'episodio è avvenuto lunedì 2 novembre. La vittima, al momento in cui scriviamo, n ...