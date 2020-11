Tangenziale Nord | stasera e stanotte non si esce a Bollate e Novate

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lo svincolo della(la cosiddetta Rho-Monza) che porta acentro eresterà chiuso questa sera, lunedì 2 novembre, dalle 21 in poi e resterà chiuso tutta la notte fino alle 6 di domani mattina, martedì. Svincolo chiuso sia in uscita che in entrata. La chiusura è stata decisa per effettuare interventi