Sequestro di denaro | anziano fermato con 91mila euro negli slip

Un uomo di 74 anni viene bloccato dalla Guardia di Finanza che gli trova ben 91mila euro negli slip. Il Sequestro di denaro dalla Svizzera. Un ingente Sequestro di denaro ha avuto luogo in Italia. La Guardia di Finanza ha fermato un uomo proveniente da Ginevra, in Svizzera, e che era diretto a Venezia.

