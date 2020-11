Robert Fisk è morto a 74 anni Dai Troubles a Sabra e Shatila e interviste a bin Laden | se ne va il ‘reporter di guerra più famoso al mondo’

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dainordirlandesi allecon Osama bin, dai massacri dellacivile libanese alle Intifada palestinesi. Dalla metà degli70,ha vissuto in prima persona i principali eventi storici mondiali, diventando un punto di riferimento per giornalisti e tutti coloro che si sono interessati agli sviluppi nella scena mediorientale. Il 30 ottobre, all’età di 74, questo mostro sacro del giornalismo didopo essere stato colto da un malore, un ictus, nella sua casa di Dublino, dove si trovava dopo una vita passata nella sua seconda città, Beirut, capitale del Libano, dalla quale ha scritto tra i più importanti reportage e libri ...

mante : È morto a 74 anni Robert Fisk. Ecco la sua storica corrispondenza da Sabra e Shatila, uno dei più grandi pezzi di g… - ilpost : È morto il giornalista britannico Robert Fisk - TizianaFerrario : Se volevi capire il Medio Oriente dovevi leggere Robert Fisk. Lui se n'è andato, ma i suoi libri e articoli x… - Notiziedi_it : Addio a Robert Fisk, leggendario inviato che intervistò Osama bin Laden - NdrCcc : Robert FIsk è una parte del mio Rollo Tommasi. È tra i motivi per cui faccio questo lavoro. Mi spiace proprio tanto. -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Fisk

Il giornalismo britannico e quello internazionale sono in lutto per la notizia della morte di Robert Fisk, 74 anni, celebre inviato di guerra e grande esperto della scena mediorientale, spentosi a ...Robert Fisk, il leggendario corrispondente britannico dal Medio Oriente, è morto all'età di 74 anni dopo un ictus. Era anche noto per le interviste a Bin Laden. Gran Bretagna, è morto il giornalista ...