Quella battuta | poco prima di morire | chi era Gigi Proietti? Tutto in queste parole | rivelate dal suo medico

Addio a un mito, Gigi Proietti è morto nel giorno dei suoi 80 anni. Un artista eclettico, amato, fuori da qualsiasi schema. Col sorriso. Fino all'ultimo giorno. Come ha spiegato anche Fabrizio Lucherini, il radiologo che lo ha seguito nella clinica di Roma in cui ha perso la vita. Intervistato dalla AdnKronos, ha spiegato che Proietti ha fatto ironia sulle sue condizioni di salute fino all'ultimo: "Come vado? Je la faccio?, chiedeva. Non l'ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui", ha spiegato Lucherini, che ha confermato che l'artista era "cardiopatico grave" ormai da anni. L'ultimo ricovero era iniziato il 17 ottobre, quando arrivò in ospedale in condizioni preoccupanti. Lucherini spiega che non si è trattato del primo ricovero: "Anche diversi anni fa per ...

