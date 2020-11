Padre Sorge: L. Orlando, 'Se compromissioni Dc e mafia sono state denunciate si deve anche a lui' (Di lunedì 2 novembre 2020) Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "Padre Sorge ha condiviso un percorso di profondo cambiamento culturale e politico ed etico della città di Palermo, intervenendo nel percorso che già avevamo avviato con Padre Pintacuda, portando un contributo anche di attenzione nazionale e internazionale per il suo ruolo in 'Civiltà cattolica' e portando avanti un posizione che era di mediazione". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ricordando Padre Bartolomeo Sorge, il religioso che ispirò la 'Primavera di Palermo'. Quella di Padre Sorge sua "era una impostazione che ha caratterizzato tutta la sua esperienza, la sua testimonianza culturale e politica - dice Orlando - a Palermo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "ha condiviso un percorso di profondo cambiamento culturale e politico ed etico della città di Palermo, intervenendo nel percorso che già avevamo avviato conPintacuda, portando un contributodi attenzione nazionale e internazionale per il suo ruolo in 'Civiltà cattolica' e portando avanti un posizione che era di mediazione". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca, ricordandoBartolomeo, il religioso che ispirò la 'Primavera di Palermo'. Quella disua "era una impostazione che ha caratterizzato tutta la sua esperienza, la sua testimonianza culturale e politica - dice- a Palermo ha ...

Avvenire_Nei : ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge - chedisagio : ?? È morto anche Padre Bartolomeo Sorge, intellettuale italiano, innovatore e, come dice bene @PLCastagnetti, rinno… - Ettore_Rosato : Giorno triste per la cultura italiana. Se ne va Padre #Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e politologo, maestro del… - Agenparl : Padre Sorge: Delrio (Pd), Guida per i cattolici nella vita sociale e politica - - carusoantonio78 : RT @Avvenire_Nei: ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge -