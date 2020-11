Merkel | pandemia come questa capita una volta ogni secolo

romi_andrio : RT @mastrobradipo: #merkel i cittadini sono delusi perché la pandemia dura così a lungo. estate è stata relativamente spensierata. autunno… - NiccoloZancan : RT @mastrobradipo: #merkel i cittadini sono delusi perché la pandemia dura così a lungo. estate è stata relativamente spensierata. autunno… - RussianMike31 : RT @ultimenotizie: #Merkel: 'Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare.… - TizianaBtz : RT @mastrobradipo: #merkel i cittadini sono delusi perché la pandemia dura così a lungo. estate è stata relativamente spensierata. autunno… - Majden3 : RT @ultimenotizie: #Merkel: 'Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel pandemia

Agenzia ANSA

"Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo".Non come la Merkel con Conte, per capirci ... a chi non ha mai messo in dubbio l’esistenza della pandemia e di tutte le problematiche che comporta? Sarai così coerente con te stesso e le tue critiche ...