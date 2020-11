Massimo Ferrero ricorda Proietti: “Ciao Gigi, mi mancherai molto” (Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo Ferrero ha onorato la memoria di Gigi Proietti, tramite il social network Twitter. L’attore e conduttore televisivo italiano è deceduto a causa di un infarto e la sua morte ha sconvolto l’Italia, considerando l’apporto culturale del romano classe ’40. Il presidente della Sampdoria ha condiviso un’immagine di Proietti, dedicando alcune parole all’amico: “Ciao Gigi, ci mancherai molto“. CIAOO Gigi MI mancherai NA CIFRA pic.twitter.com/dyiwhU6H3f — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) November 2, 2020 Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)ha onorato la memoria di, tramite il social network Twitter. L’attore e conduttore televisivo italiano è deceduto a causa di un infarto e la sua morte ha sconvolto l’Italia, considerando l’apporto culturale del romano classe ’40. Il presidente della Sampdoria ha condiviso un’immagine di, dedicando alcune parole all’amico: “Ciao, cimolto“. CIAOOMINA CIFRA pic.twitter.com/dyiwhU6H3f —(@unavitadacinema) November 2, 2020

