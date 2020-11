Lukaku, recupero sempre più difficile. Sanchez presente alla rifinitura (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Inter si gioca molto in Champions, domani sera ospite del Real Madrid. E diventa sempre più complicato il recupero di Romelu Lukaku, assente nella rifinitura alla Pinetina. A questo punto è difficile pensare a una convocazione, considerata la delicatezza dello stop che comprende la necessità di non rischiare.Alexis Sanchez ha invece regolarmente lavorato con i compagni. L'articolo Lukaku, recupero sempre più difficile. Sanchez presente alla rifinitura proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Inter si gioca molto in Champions, domani sera ospite del Real Madrid. E diventapiù complicato ildi Romelu, assente nellaPinetina. A questo punto èpensare a una convocazione, considerata la delicatezza dello stop che comprende la necessità di non rischiare.Alexisha invece regolarmente lavorato con i compagni. L'articolopiùproviene da Alfredo Pedullà.

