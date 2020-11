La marmellata di carota e zenzero | una vera particolarità!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ladi, unaparticolarità! La confettura che ti presentiamo oggi è per chi osa in cucina. Si tratta di una splendida formula che può rivelarsi ottima per accompagnare i crostini, ma anche la carne e il pesce. Ladi, unaparticolarità! Ladi agrumi con, ideale per accompagnare toast, carne e pesce, limoni e arance: sono questi gli ingredienti di questa confettura. Si tratta di sapori forti e decisi, che come minimo garantiscono intensità e sapore fuori dal comune. Gli ingredienti Ti servono: un’arancia; due limoni verdi; ...