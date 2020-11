Juventus, un giocatore bianconero nella classifica dei migliori talenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il complicato avvio di stagione della Juventus può essere dipeso da diversi fattori. Innanzitutto occorre ricordare che non vi è stato un precampionato sufficientemente lungo che potesse permettere ad Andrea Pirlo di provare diverse tattiche in amichevoli probanti. Inoltre bisogna anche tenere presenti che a Torino sono sbarcati dei giovani talenti che necessiterebbero di tempo prima di entrare in sintonia con il calcio italiano. Poi vi sarebbero anche i discorsi legati alle soste per le nazionali, all’addio di giocatori importanti e ad un lato psicologico, consistente nel lasciarsi alla spalle la non positiva parentesi Maurizio Sarri. Tra i giovani che hanno spiccato il volo fin dalle prime battute di questo campionato, vi sarebbe Dejan Kulusevski, autore già di due reti. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il complicato avvio di stagione dellapuò essere dipeso da diversi fattori. Innanzitutto occorre ricordare che non vi è stato un precampionato sufficientemente lungo che potesse permettere ad Andrea Pirlo di provare diverse tattiche in amichevoli probanti. Inoltre bisogna anche tenere presenti che a Torino sono sbarcati dei giovaniche necessiterebbero di tempo prima di entrare in sintonia con il calcio italiano. Poi vi sarebbero anche i discorsi legati alle soste per le nazionali, all’addio di giocatori importanti e ad un lato psicologico, consistente nel lasciarsi alla spalle la non positiva parentesi Maurizio Sarri. Tra i giovani che hanno spiccato il volo fin dalle prime battute di questo campionato, vi sarebbe Dejan Kulusevski, autore già di due reti. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

EzioGreggio : ....parlando di fuoriclasse rientra Ronaldo, un paio di minuti e goal! Che giocatore @Cristiano #Juventus - juventusfc : ??? Koeman: «La Juventus è una grande squadra in Europa. Domani avrà qualche assenza, ma sa dominare le partite graz… - TuttoJuve24 : Il #CIES ha stilato la classifica dei migliori talenti In graduatoria anche un giocatore della #Juventus… - rikynoby : RT @marcokaf: Cuadrado CAPITANO, anche se per pochi minuti, è un premio al giocatore più importante della Juventus finora. Per abnegazione,… - SciabolataFFP : Primo gol tra i professionisti per Nicolò #Fagioli, classe 2001 da anni alla #Juventus nonché uno dei migliori 'und… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giocatore Juve, sette giocatori violano la bolla: segnalati in procura La Stampa Champions League: focolai Ajax e Dinamo Kiev

La squadra di Ten Hag in emergenza alla vigilia della gara contro il Midtjylland, decimata dal coronavirus anche la Dinamo Kiev ...

Notizie Juve – Manchester City e Liverpool sulle tracce di Alaba

I due club inglesi avrebbero messo gli occhi sul terzino austriaco in rotta col Bayern Monaco, su cui c'è da tempo anche l'interesse della Juventus ...

La squadra di Ten Hag in emergenza alla vigilia della gara contro il Midtjylland, decimata dal coronavirus anche la Dinamo Kiev ...I due club inglesi avrebbero messo gli occhi sul terzino austriaco in rotta col Bayern Monaco, su cui c'è da tempo anche l'interesse della Juventus ...