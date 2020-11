In azione a Uboldo la banda dei box | ma fugge a mani vuote

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 2 novembre 2020) Brutta sorpresa per i residenti del condominio fra via Morandi e via Primo Maggio a, che usciti al mattino per andare al lavoro hanno trovato forzati i box: qualcuno si è introdotto di notte, scavalcando la recinzione e, scendendo da una scala adibita solo per le emergenze, ha utilizzato attrezzi da scasso per praticare … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.