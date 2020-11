Il tampone salivare per i bimbi inventato da 4 mamme-scienziate di UniMi (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO – Sono Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa e, dato non trascurabile, hanno tra tutte 11 figli in età scolare, le ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi tra i bambini, di cui è già stata verificata la sicurezza e la affidabilità. Il test, che si basa su un protocollo dell’Università di Yale disponibile in open science, è stato adottato ed ottimizzato nei laboratori della Statale, mostra una altissima affidabilità e ha caratteristiche che lo rendono molto adatto al suo utilizzo tra i più piccoli. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO – Sono Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa e, dato non trascurabile, hanno tra tutte 11 figli in età scolare, le ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi tra i bambini, di cui è già stata verificata la sicurezza e la affidabilità. Il test, che si basa su un protocollo dell’Università di Yale disponibile in open science, è stato adottato ed ottimizzato nei laboratori della Statale, mostra una altissima affidabilità e ha caratteristiche che lo rendono molto adatto al suo utilizzo tra i più piccoli.

