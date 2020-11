' Grande Fratello Vip' | segui la quindicesima puntata

(Di lunedì 2 novembre 2020) Questa seradel 'Vip ', in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone. Cosa accadrà nella casa più spiata d'Italia?Al televoto sono a rischio Maria ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - NittiValerio : RT @trash_italiano: #GFVIP, un video incastra Andrea Zelletta: ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? - grande_cuore1 : RT @4_carillon: Stefania:'Paolo sta facendo un altro grande fratello. Paolo Brosio sta facendo il suo personalissimo grande fratello' ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Paolo Brosio è entrato nella Casa da poco e già si parla (quasi) solo di lui. Prima le presunte bestemmie, poi le preghiere a voce alta insieme alla contessa De Blanck che molti in Casa non hanno grad ...Questa sera quindicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone. Cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia?Al televoto sono a rischio Maria Teresa ...