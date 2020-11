Gabriele Cirilli a FqMagazine: “Gigi Proietti è stato il mio secondo padre. Mi ha aiutato, anche economicamente all’inizio” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, morto in seguito a uno scompenso cardiaco alle soglie degli 80 anni, era un mattatore, showman, attore unico e soprattutto un maestro per i più giovani. La sua scuola ha accolto personaggi poi diventati famosi come Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli, solo per citarne alcuni. Quest’ultimo che ha conosciuto la popolarità grazie a “Zelig”, si è formato nella scuola di recitazione di Gigi Proietti. “Era il 1987 e ho studiato lì fino al 1990 – ricorda Gabriele Cirilli a FqMagazine – Due anni e mezzo strepitosi dove ho potuto conoscere il maestro Proietti (lo chiama sempre così, ndr). Mi ha regalato una seconda vita. Se papà e mamma mi hanno concepito, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi, morto in seguito a uno scompenso cardiaco alle soglie degli 80 anni, era un mattatore, showman, attore unico e soprattutto un maestro per i più giovani. La sua scuola ha accolto personaggi poi diventati famosi come Flavio Insinna, Enrico Brignano e, solo per citarne alcuni. Quest’ultimo che ha conosciuto la popolarità grazie a “Zelig”, si è formato nella scuola di recitazione di Gigi. “Era il 1987 e ho studiato lì fino al 1990 – ricorda– Due anni e mezzo strepitosi dove ho potuto conoscere il maestro(lo chiama sempre così, ndr). Mi ha regalato una seconda vita. Se papà e mamma mi hanno concepito, ...

gregorsamsa_si : RT @TaniuzzaCalabra: Trasferire quello che si ama a chi è più giovane di te: questo significa essere un maestro e un fuoriclasse. Dalla sua… - TaniuzzaCalabra : Trasferire quello che si ama a chi è più giovane di te: questo significa essere un maestro e un fuoriclasse. Dalla… - Wanky__ : Ma non poteva morire Gabriele Cirilli Dio canagliaaaaaa - pace_aurelia : @taleequaleshow @RaiUno Carlo,auguri di una pronta guarigione ????????????????, grazie per essere con noi,anche in Smart wo… - elleci42 : @Big_Ale76 @matitesbagliate @Adnil47991189 Oppure erano cornetti per i fan di Gabriele Cirilli -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Cirilli Gabriele Cirilli a FqMagazine: “Gigi Proietti è stato il mio secondo padre Il Fatto Quotidiano Gigi Proietti. L’attore romano è morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno

È morto per un attacco cardiaco nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Il mattatore era ricoverato per problemi cardiaci ...

Ottant'anni di successi: da Madrake a Shakespeare al maresciallo Rocca, la carriera del grande attore romano

Un uomo, non un intellettuale, che racconta «l'allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l'amor d'Iddio. No, semmai con la gioia per ...

È morto per un attacco cardiaco nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Il mattatore era ricoverato per problemi cardiaci ...Un uomo, non un intellettuale, che racconta «l'allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l'amor d'Iddio. No, semmai con la gioia per ...