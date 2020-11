Firenze, convalidati i quattro arresti per gli scontri in centro. Due restano in carcere (Di lunedì 2 novembre 2020) Firenze, 2 novembre 2020 - convalidati gli arresti dei quattro manifestanti fermati nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Firenze mentre prendevano parte alle proteste contro il Dpcm. Per il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 novembre 2020), 2 novembre 2020 -glideimanifestanti fermati nella notte tra venerdì e sabato scorsi amentre prendevano parte alle proteste contro il Dpcm. Per il ...

Restano a Sollicciano un 19 accusato di aver lanciato una bomba molotov e un 29enne senese (residente ad Arezzo) per resistenza a pubblico ufficiale ...

Il gip del Tribunale di Firenze ha convalidato gli arresti dei quattro manifestanti fermati nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, a Firenze, mentre prendevano parte agli scontri con le ...

