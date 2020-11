Ferencvaros Juventus probabili formazioni | pronta la coppia Morata-CR7

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 novembre 2020)– Subito Champions League. La, archiviata la bella vittoria a Cesena contro lo Spezia, torna a giocare in europa, dove deve ritrovare vittoria e prestazione. La sconfitta col Barcellona è servita da lezione, adesso a Torino è vietato sbagliare. Lo sa bene Andrea Pirlo che mercoledì per la sfida di Champions ritrova Cristiano Ronaldo. CR7 che nella competizione che ama di più può essere decisivo., chi gioca Pirlo ritrova dal 1′ Cristiano Ronaldo dopo la lunga assenza per positività al Covid-19. In attacco, incon CR7, è vivo il ballottaggio fra Dybala e ...