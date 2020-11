De Laurentiis saluta Proietti | “Con te se ne va un pezzo di storia romana”

napolista : #DeLaurentiis saluta #Proietti: “Con te se ne va un pezzo di storia romana” Dopo aver appreso della morte dell’att… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis saluta

Il Mattino

Tra i vari messaggi di cordoglio anche quelli del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva incrociato Connery sul suo cammino da produttore cinematografico. LEGGI ANCHE Milik in Premier, ...Forza Napoli Sempre!' Spero che vi abbiamo fatto contenti questa sera, vi do appuntamento questa domenica contro il Sassolo, faremo di tutto per vincere questa partita. Anche se non siete allo stadio ...