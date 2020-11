Cos'è questa storia del lockdown degli anziani (e perché è sbagliata) (Di lunedì 2 novembre 2020) Chi vuole chiudere in casa gli over 70? L'idea è stata avanzata da tre presidenti di Regione. Ed ecco i motivi che ci fanno dire no. Altrimenti si potrebbero mandare in vacanza in qualche isola ... Leggi su today (Di lunedì 2 novembre 2020) Chi vuole chiudere in casa gli over 70? L'idea; stata avanzata da tre presidenti di Regione. Ed ecco i motivi che ci fanno dire no. Altrimenti si potrebbero mandare in vacanza in qualche isola ...

chetempochefa : 'E andare un passo più avanti Essere sempre vero Spiegare cos’è il colore A chi vede bianco e nero'… - fattoquotidiano : LEGAZIONISTI Cos'ha fatto la destra sul virus? L'ha favorito #FattoQuotidiano #edicola #25ottobre - chetempochefa : 'Vi auguro di non sapere mai cos'è la fame d’aria: è quando apri la bocca e inspiri ma non entra niente. Ti senti i… - romi_andrio : RT @ManuelaPerrone: E con Franco Locatelli che cita e spiega cos'è lo scotoma un'emicranica con aura come me non può che andare definitivam… - caotica1989 : RT @Davidone74: Cos'ha davvero importanza a questo punto? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos è Cos'è Around, l'app di videoconferenza per il lavoro distribuito La Stampa "Concentrazione e intensità: così abbiamo cambiato marcia"

Sale Djordjevic mostra soddisfazione per una vittorie che gli consente di avere una continuità nei risultati anche in campionato. "In campo si sono affrontate due squadre che si conoscono bene – spieg ...

L’Early Voting: che cos’è e come funziona Un voto anticipato che solleva polemiche

L’Early Voting (o voto anticipato) è un sistema che permette – e in queste elezioni ha avuto un boom con oltre 93 milioni di partecipanti – di esprimere il proprio voto per posta (chiedendo le schede ...

Sale Djordjevic mostra soddisfazione per una vittorie che gli consente di avere una continuità nei risultati anche in campionato. "In campo si sono affrontate due squadre che si conoscono bene – spieg ...L’Early Voting (o voto anticipato) è un sistema che permette – e in queste elezioni ha avuto un boom con oltre 93 milioni di partecipanti – di esprimere il proprio voto per posta (chiedendo le schede ...