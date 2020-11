Cori razzisti nei confronti di un giocatore del Dortmund | Schalke04 multato

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lo Schalke è statodalla Federcalcio tedesca per gli insultidi alcuni tifosi al giovanedel BorussiaYoussoufa Moukoko. Durante la partita U19 tra Schalke edel 18 ottobre scorso, ilaveva ricevuto insultidopo aver segnato una tripletta. La DFB halo Schalke di 6.000 euro, che in parte saranno utilizzati per “misure concrete contro il razzismo e la discriminazione”. Inoltre, lo Schalke dovrà schierare almeno 20 addetti alla sicurezza nelle partite U19 contro ilfino alla stagione 2022-23 e stabilire misure efficaci in caso di ripetuti abusi da parte dei tifosi. La DFB ha annunciato che lo Schalke ha accettato la sentenza.