Contagi in discesa ma con meno tamponi: oggi 22.253 nuovi casi e 233 decessi (Di lunedì 2 novembre 2020) Scende la curva epidemica in Italia, come di solito succede il lunedì per via del numero minore di tamponi. Sono 22.253 i nuovi casi di Covid, contro i 29.907 di ieri, ma con 135.731 tamponi, 47mila ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) Scende la curva epidemica in Italia, come di solito succede il lunedì per via del numero minore di. Sono 22.253 idi Covid, contro i 29.907 di ieri, ma con 135.731, 47mila ...

enneu78 : @ziaNinna @Farquad2 @AdrianaSpappa @f_ronchetti Vedo che capisci allora. Peccato che ler far salire la curva dei co… - Massimi18840475 : @Covidioti Ragionamento perfetto se solo oggi, dopo quasi un mese di misure restrittive impartite dalla serie infin… - Yogaolic : @fanpage Se i dati dei posti attivabili all’occorrenza risulta corretto e veritiero e se l’andamento della diffusio… - mludodc : RT @SuicidioEuropeo: Il lockdown viene imposto nel momento in cui potrà essere indicato come causa della naturale e fisiologica discesa dei… - DanielaScalcob : RT @SuicidioEuropeo: Il lockdown viene imposto nel momento in cui potrà essere indicato come causa della naturale e fisiologica discesa dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi discesa Covid: nuovi contagi in discesa a 22.253 con 135mila tamponi, 233 decessi (RCO) Il Sole 24 ORE Avella, prorogata ordinanza anti-covid

Coronavirus ad Avella (Avellino). Il sindaco del comune irpino e presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi ...

Covid: nuovi contagi in discesa a 22.253 con 135mila tamponi, 233 decessi (RCO)

Lombardia 5.278, 2.861 Campania, 2mila Piemonte e Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Come consuetudine scende il numero ...

Coronavirus ad Avella (Avellino). Il sindaco del comune irpino e presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi ...Lombardia 5.278, 2.861 Campania, 2mila Piemonte e Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Come consuetudine scende il numero ...