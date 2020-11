Champions | Grinfeld per Ferencvaros-Juve Zenit-Lazio al portoghese Artur Dias

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - Sarà l'israeliano Orell'arbitro dintus , partita della seconda giornata del gruppo G di, in programma mercoledì a Budapest alle 21. Il trentanovenne di Tel ...

Corriere dello Sport

ROMA - Sarà l'israeliano Orel Grinfeld l'arbitro di Ferencvaros-Juventus, partita della seconda giornata del gruppo G di Champions, in programma mercoledì a Budapest alle 21. Il trentanovenne di Tel ...