Cancro al pancreas: alcuni ingegneri hanno creato la "macchina del tempo" per contrastarlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Uno dei cancri più pericolosi è quello al pancreas, gli esperti sottolineano che statisticamente parlando chi viene colpito da questo male ha una probabilità del 10% di sopravvivenza entro i 5 anni dalla diagnosi. Recenti studi infatti dimostrano che questo Cancro, dopo un determinato lasso di tempo, inizia a diventare resistente alla chemio. Gli ingegneri della Purdue University hanno cercato di trovare una possibile soluzione a questo dato drammatico mediante una "macchina del tempo". Lo scopo essenzialmente è quello di monitorare il comportamento del Cancro al pancreas nel tempo. Questo potrebbe essere utile ai medici per analizzare le dinamiche delle terapie farmacologiche nella neoplasia. Come funziona la macchina del ...

